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В Узбекистане вводится бессрочный мораторий на рубку деревьев

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Шавкат Мирзиёев подписал указ, в рамках которого утверждены новые меры по защите деревьев от незаконной рубки. Разберемся, как власти намерены охранять окружающую среду.

Среди новых мер – введение бессрочного моратория на рубку, увеличение штрафов и суммы уплачиваемого ущерба для черных дровосеков, наказание застройщиков, оплата фото– и видео с фактами незаконной рубки, масштабный ремонт системы ирригации, а также новые правила по посадке деревьев.

Законодательная основа

В стране вводится бессрочный мораторий на вырубку ценных видов деревьев и кустарников, не входящих в государственный лесной фонд.

Категорически запрещается принятие распоряжений правительства, протоколов, письменных поручений, ведомственных актов, поручений и решений органов исполнительной власти на местах, включающих указания, предусматривающие вырубку, раскорчевку, повреждение или уничтожение ценных видов деревьев и кустарников, не входящих в государственный лесной фонд.

Увеличение ответственности

Для наказания незаконных рубщиков:

размеры административных штрафов увеличиваются в пять раз

размер ущерба, который взыскивается за незаконную вырубку и повреждение деревьев, увеличивается в два раза

Кроме того, в течение трех месяцев будет подготовлен новый закон, предусматривающий:

установление ответственности проектных институтов за подготовку проектной документации, предусматривающей вырубку, раскорчевку, повреждение или уничтожение ценных видов деревьев и кустарников;

усиление ответственности за незаконную вырубку, раскорчевку, повреждение, пересадку в другое место деревьев и кустарников, а также допущение их высыхания вследствие отсутствия ухода за ними.

Застройщики ответят

Еще одна важная норма – уровень (рейтинговая оценка) строительно-подрядных организаций, нарушивших требования моратория (то есть вырубивших деревья), в Национальной информационной системе "Прозрачное строительство" понижается на одну ступень. При этом:

строительно-подрядные организации, уровень (рейтинговая оценка) которых понижен на одну ступень, лишаются возможности повысить свой уровень (рейтинговую оценку) в течение одного года;

строительно-подрядные организации, уровень (рейтинговую оценку) которых понизить на одну ступень не представляется возможным, полностью исключаются из электронного рейтинга строительно-подрядных организаций на срок один год;

Проектные решения

При проектировании строительства новых зданий и сооружений высотой более 12 метров от поверхности земли и (или) общей площадью более 500 квадратных метров не допускается отведение площади для озеленения (деревьев, кустарников, иных растений и саженцев) на прилегающих к ним территориях менее 25 процентов от общей площади земельных участков, выделяемых для проекта (за исключением реновации морально устаревших зданий и сооружений с истекшим сроком эксплуатации).

За фото и видео будут платить

Лица, отправившие фотоснимки и видеозаписи о фактах правонарушений, будут поощряться денежной премией, равной одному размеру базовой расчетной величины (270 тысяч сумов), за счет средств, взысканных с нарушителя за каждый подтвержденный случай.

При этом по сообщениям, поступившим после непосредственного обнаружения правонарушения соответствующими органами, поощрение не осуществляется. Поощрение применяется к первому сообщившему о правонарушении лицу.

Власти не вправе разглашать информацию о лицах, представивших фотоснимки, видеозаписи и сообщения о фактах правонарушений.

Озеленение

Теперь запрещается посадка саженцев на землях, не имеющих системы орошения, а также саженцев возрастом менее 5 лет. Приоритетное внимание будет уделено созданию таких показательных улиц, как "каштановая улица", "чинаровая улица", путем посадки саженцев одного вида деревьев и кустарников.

Ирригация

Мирзиёев поручил создать во всех районах (городах) рабочие группы по повышению эффективности ирригационной и оросительной систем в типовом составе, включающем хокима района (города), начальника отдела по экологии и охране окружающей среды, начальника отдела ирригации, начальника отдела строительства и начальника отдела жилищно-коммунального обслуживания.

Рабочим группам поручено в двухмесячный срок провести инвентаризацию и принять меры по текущему ремонту, восстановлению и очистке оросительных систем объектов благоустройства в районных (городских) центрах, включая арыки, насосы, колодцы, трубы поливного водопровода и скважины добычи подземных вод.

Учет деревьев

До 1 марта 2023 года в Ташкенте, Ташкентской, Самаркандской, Ферганской, Наманганской, Андижанской и Джизакской областях будет проведена полная инвентаризация деревьев, до 1 сентября 2023 года – в Каракалпакстане и других областях республики.

Источник: podrobno.uz


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URL: https://www.vb.kg/411842
Теги:
Узбекистан, штраф, деревья
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