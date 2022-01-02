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Сотрудники ГУОБДД в новогоднюю ночь задержали 29 пьяных водителей

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С целью предотвращения дорожно-транспортных происшествий и недопущения грубых нарушений ПДД, сотрудники ГУОБДД на территории республики проводят рейдовые мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба ГУОБДД МВД КР.

По данным пресс-службы, 31 декабря на территории республики выявлено 681 нарушений ПДД.

"Из них:

- за превышение водителями скоростного режима - 64;

- за управление ТС с поддельными водительскими удостоверениями - 15;

- за управление ТС без соответствующих документов - 19;

- за управление ТС без государственных номеров - 4;

- за автохулиганство - 2;

- за нарушение правил регистрации транспортных средств - 19;

- за нарушение правил дорожного движения пешеходами - 93;

- за переоборудование ТС - 3;

- за неподчинение требованиям дорожных знаков - 208;

- за нарушение правил перевозки детей - 19;

- за управление ТС по встречной полосе - 3;

- за управление ТС с тонированными стеклами - 4;

- за управление ТС в состоянии алкогольного опьянения - 29;

- поставлено на штрафстоянку - 69.

ГУОБДД МВД КР обращается ко всем участникам дорожного движения.

Помните, что чрезмерная самоуверенность, игнорирование правил дорожного движения и пренебрежение к окружающим зачастую приводит к трагическим последствиям. Все участники дорожного движения обязаны знать и соблюдать относящиеся к ним требования Правил дорожного движения и должны помнить, что порядок на дороге начинается с каждого из нас".


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URL: https://www.vb.kg/411845
Теги:
Новый год, Кыргызстан, ГУОБДД
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