Тургунбай Садыков: Я не раз говорил, что кыргызский народ очень талантлив

"Счастья и удачи вам" - такое поздравление и подарок - веселую картинку - читателям "Вечерки" в начале нашего интервью ректор Национальной академии художеств, выдающийся скульптор Евразии Тургунбай САДЫКОВ передал от ее преподавателей и студентов.

А поводом для нашей встречи послужил юбилей академии, которой в этом году исполнилось 30 лет.

- Свое 30–летие мы решили отметить открытием большой выставки, - сказал Тургунбай Садыкович и предложил осмотреть экспозицию. - Она продемонстрировала широкий диапазон возможностей художественного образования - от продолжения традиций кыргызской школы до воплощения креативных идей в представленных работах. Их было так много, что все не вместил наш зал. Пришлось отбирать. Здесь представлены двести прекрасных экспонатов - живопись, скульптура, керамика, графика как наших уже известных выпускников, так и начинающих мастеров. У меня появилось чувство гордости за наших воспитанников, когда я посмотрел экспозицию. Жаль, зал маловат. Нам необходим новый. Но, думаем, это решаемая проблема. У нас есть еще что показать.

Тургунбай Садыкович, но, может, и не стоит замахиваться на новый? У вас нет ощущения, что сейчас людям не до искусства, что оно никому не нужно? Они заняты больше материальным, чем духовным, да и дорого нынче ходить по выставкам.

- Наоборот, я даже сказал бы, что интерес народа к искусству растет. По самым скромным подсчетам, нашу выставку, например, с момента открытия посетило более двух тысяч человек. Кстати, за вход денег не берем. И, поверьте, человек, который хоть однажды забредет на любую выставку, сразу не уйдет. Его душа обязательно на что–то откликнется, и он захочет посетить новую. Картинка в Интернете или на открытке не доставит тех ощущений, которые испытываешь, глядя на полотно или скульптуру вживую. Даже если опустить художественную ценность произведений, через них мы видим реальность такой, какой ее видели люди того времени, понимаем, что они чувствовали, о чем думали и как ощущали этот мир.

А современное искусство? Многие не понимают этого направления.

- Современное искусство - это тоже отражение нашей реальности через мир мастера, тоже часть нас сегодня. Через художественный фокус современное искусство рассматривает острые проблемы и противоречия общества. Да, оно дисгармонично, и этим нередко раздражает тех, кто оценивает искусство с точки зрения гармонии, требует только красоты. Мы можем принимать или не принимать его, но точно не можем без него существовать, поскольку мир не должен останавливаться да и не может.

Что можно сказать о сегодняшних абитуриентах и студентах? Какие они? Есть ли среди них таланты, которые в перспективе могут принести славу нашей стране?

- Они гораздо смелее и в чем–то прагматичнее тех, кто учился даже 10–15 лет назад. Они больше открыты миру, ведь сегодня много возможностей выйти в том числе и на международный уровень, они участвуют в международных конкурсах, выставках. Мы же помогаем им идти выбранной дорогой, следим за их творчеством и развитием.

Я не раз говорил, что кыргызский народ очень талантлив и самовыразителен, склонен к творчеству, у него высокая генетическая предрасположенность к изобразительному искусству и музыке. И новое поколение художников и скульпторов - это сильные, талантливые, целеустремленные, амбициозные молодые люди.

Какие черты характера важны для творческой личности?

- Природные данные, трудолюбие и адское терпение. Я, например, 12 лет работал над Памятником борцам революции - от эскиза до сооружения. Иногда даже во сне видишь свою работу, какие–то ее фрагменты. И быстро начинаешь рисовать, образ не сразу, бывает, рождается. Эти три критерия играют важнейшую роль в успехе будущего скульптора, художника да и вообще творческого человека. И мы постоянно говорим своим воспитанникам, начиная с их обучения в художественных школах до академии: ставьте планку выше и выше. Достигая одну цель, ставьте другую. Немаловажную роль играет здоровая конкуренция, которая также подталкивает ребят к самосовершенствованию.

Говорят, что вы создали стройную и последовательную систему художественной подготовки мастеров, какой больше нет нигде в мире. В чем ее, так сказать, изюминка?

- В начале 90–х годов стране была необходима серьезная база для подготовки и воспитания высококвалифицированных художников и искусствоведов, от которых во многом зависело и будущее национальной культуры, и пути развития изобразительного искусства. И Кыргызский художественный колледж, открытый ранее по моей инициативе, преобразовали в Национальную академию художеств. К тому времени уже сложилась система художественного образования, но, как и любая система, она развивалась, совершенствовалась, появилась потребность в подготовке молодых художников по различным видам искусства - станковая скульптура, промграфика, художественное оформление среды, художественная керамика. Позже были открыты и другие специальности - искусствоведение, станковая и театрально–декорационная живопись, дизайн костюма.

Изюминка нашей Академии художеств в том, что она имеет многоуровневую систему непрерывного художественного образования. В ее структуру входят художественная школа–интернат, в которой обучаются одаренные дети (8 - 11 класс), приехавшие из разных регионов горного края. А также художественное училище, где учащиеся получают профессиональную подготовку по избранной специальности. После окончания им выдают дипломы государственного образца с правом работы в общеобразовательных школах, а лучшим предоставляют возможность продолжения учебы в художественном вузе, где они получают углубленные знания по специальности и гуманитарным дисциплинам.

Но начинается подготовка будущих мастеров с детских художественных школ, открытых в каждой области при содействии местных органов власти. На мой взгляд, это уникальная по своей мощной и проверенная временем структура подготовки деятелей культуры. Хотел бы добавить, что у нас много талантливых детей, поэтому выставочные залы в стране надо и будем строить!

Молодежь есть кому у нас учить. Наши преподаватели - высочайшие профессионалы, народные и заслуженные деятели культуры страны. Поэтому будущие звезды уж точно мимо профессоров не пройдут - это главная задача.

Где работают ваши выпускники?

- Почти все трудоустраиваются по специальности, кто–то остается преподавать, учится в аспирантуре. Всех имен успешных мастеров, которые славят нашу академию, не перечислишь. Я всеми горжусь, потому что они работают профессионально и увлеченно. Им можно доверить самую сложную работу, и, я вас уверяю, они выполнят ее на "отлично".

Конечно, не могу не спросить, какая из ваших работ запомнилась вам больше всего?

- Я затрудняюсь выделить главную, потому что за свою жизнь создал их много. В Китае, Москве, в Нью–Йорке, возле здания ООН, стоят памятники Манасу. В Люксембурге - памятник чабану. В Ярославской области - монумент Дружбы. Но, наверное, труднее всего мне дался Памятник борцам революции, который установлен во Фрунзе в 1978 году. Его судьба решалась на выставке монументов в Манеже, в Москве, на конкурсе, где 500 скульпторов со всего СССР представили свое видение памятника борцам революции во Фрунзе. Меня поразил его масштаб, и я очень долго не мог поверить, что именно меня удостоили первого места и памятник установили в городе.

Еще одна из работ, которую я хорошо помню, - архитектурный комплекс "Манас" возле филармонии. Ну а дольше всего я создавал монумент "Эл куту" - 25 лет.

Как вы относитесь к сносу памятников бывшего Союза, поскольку, дескать, со сменой общественного строя поменялось мировоззрение людей, язык символов стал другим?

- Конечно, общество меняется, оно непостоянно. Но насчет языка символов не соглашусь. Памятники и создаются, чтобы стоять веками. Да, Союза давно нет, но они несут в себе крупицы нашей истории. После распада СССР многие памятники демонтировали. Я думаю, это неправильно. Хорошим было это время или плохим, мы прожили его, и это время отрицать нельзя. Оно должно остаться в истории, в изобразительном искусстве, в литературе.