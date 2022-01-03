Водителям напомнили о школьных каникулах и детях на дорогах

В Бишкеке Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) совместно с патрульной службой милиции организовали акцию "Дети и каникулы".

Как сообщает пресс-служба ГУОБДД, во время праздников и каникул дети много времени проводят на улицах. Сотрудники предупредили водителей, чтобы они не превышали скоростной режим, были более внимательны к дорожным знакам, разметкам и светофорам, не управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. А также сотрудники призвали водителей быть бдительными и осторожны на пересечениях и остановок общественного транспорта, пешеходных переходах, парках, площадях, детских площадок и вокруг торговых центров.

При переходе проезжей части пешеходам рекомендовалось переходить в установленных местах, а также не забыть использовать в темное время суток светоотражающие элементы.

В ходе акции участникам были вручены листовки, буклеты с правилами дорожного движения и новогодние подарки.

Напомним, деятельность сотрудников ГУОБДД МВД КР осуществляется в усиленном режиме по обеспечению безопасности дорожного движения и охраны общественного порядка во время празднования Нового года.