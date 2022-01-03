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Сотрудники ГУВД и студенты инициировали в Бишкеке акцию "Кафе без табака"

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- Нина Ничипорова
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"В сентябре президент подписал Закон "О защите здоровья граждан КР от последствий потребления табака, никотина и воздействия окружающего табачного дыма и аэрозоля". В нем запрещается курение сигарет, в том числе электронных, кальянов и смесей в общественных местах, в кафе и ресторанах. И группа волонтеров из Кыргызского экономического университета, сотрудники ГУВД Бишкека в поддержку закона инициировали в столице акцию "Кафе без табака". В воскресные дни они посещали кафе и рестораны, объясняли посетителям нормы нового закона, говорили об вреде табака для здоровья, призывали к участию в акции", - сказала vb.kg национальный сотрудник ВОЗ по борьбе с табаком Алина Алтымышева.

К сожалению, по словам Алины Алтымышевой, наблюдается тенденция увеличения потребления электронных сигарет и кальянов, особенно среди молодежи. Молодые люди до конца пока не осознают, что эта вредная привычка незаметно крадет у них здоровье. "Даже появились безрассудные сообщения, что с помощью электронных сигарет, якобы, можно вылечить табачную зависимость. Это, конечно, не соответствует действительности, - пояснила она. – Все, кто курит электронные сигареты, все равно переходят на обычные".

Как сообщила Алтымышева, отрадно, что студенты и сотрудники милиции создали такой тандем в борьбе против табака. И, конечно, Всемирная организация здравоохранения отметила такую инициативу, наградив волонтеров и стражей порядка пауэрбанками.

Кыргызский экономический университет является лидером по борьбе с табаком в стране. Студенты первыми объявили, что их университет является зоной без табака. Их поддержал ректор и профессорско-преподавательский состав. И вопреки устоявшемуся выражению: дурной пример заразителен, их хороший пример тоже оказался заразительным. Студенты КЭУ вовлекли в движение "Кафе без табака" еще 12 вузов. Ректор КЭУ обратился к ректорам других университетов с призывом вместе бороться против табака, чтобы и их учебные заведения стали зонами без табачного дыма.

"Мы просто не могли остаться в стороне, видя, как наши сверстники курят. Эта пагубная привычка уже разрушает их организм. Да и тем, кто находится рядом с ними, достается. И хорошо, что принят такой закон. Как мы убедились во время акции, люди одобряют его принятие и даже говорят, что надо ужесточать требования и ответственность за курение в общественных местах, - сказала vb.kg студентка 2 курса КЭУ Айданек Талайбекова. - Мы намерены продолжить акцию "Кафе без табака", а в последующем даже провести масштабную антитабачную кампанию в Бишкеке. Надеемся, что у нашего движения появится много сторонников".

"Курение является одной из вредных и распространенных привычек среди молодежи. Кроме нанесения непоправимого вреда здоровью курящих и их окружению, эта привычка препятствует формированию у юношей и девушек поведенческих установок на здоровый образ жизни", - отметил в интервью vb.kg студент Кыргызского экономического университета Давронбек Маматкулов.

По его словам, общественная мораль в нашей стране пока еще терпима к курению. Предстоит многое сделать в обществе, чтобы в сознании людей, и, прежде всего, молодежи, укрепилась мысль "Курение – яд".

"Я сам не курю и одобряю подписанный президентом закон о запрете курении в общественных местах, в кафе, ресторанах и так далее. И, как мы убедились во время антитабачных рейдов, кыргызстанцы поддерживают его. Может, даже стоить увеличить размер штрафов за нарушение закона с одной тысячи сомов до полутора или до двух. Например, я читал, что в Италии предпочитают проверенные методы борьбы с помощью штрафов: раскуренная в общественном месте сигарета может стоить итальянцу аж двести пятьдесят евро, а если поблизости окажется беременная женщина или ребенок, то штраф автоматически возрастет до пятисот долларов. Практически на каждом шагу развешаны плакаты, которые предупреждают забывчивых граждан и туристов о том, что курение в общественных местах находится под строгим запретом, - рассказал vb.kg сотрудник ГУВД Нурмухамед Осмонбаев.

А в благополучной Швеции к проблеме курения вообще подошли комплексно. В этой стране сигареты стоят едва ли не дороже, чем в прочих странах мира, а начальство выдает солидные премии тем сотрудникам, которым удалось бросить курить. И даже студент, который рассчитывает получать стипендию, для начала должен избавиться от вредной дымной привычки. Очень, считаю, правильное решение", - добавил Нурмухамед Осмонбаев.

Антитабачная кампания в стране расширяется. На этот раз есть надежда, что закон сработает. Сейчас разрабатываются механизмы его исполнения, после чего он вступит в силу окончательно.

Кстати

Всего в Кыргызстане, по данным Минздрава, курит более 25 процентов взрослого населения. Из этого числа 48,2% - мужчины и 2,7% - женщины. 48,2% - это более 425 тысяч мужчин-курильщиков. Общая смертность, связанная с употреблением табака, в Кыргызстане составляет 28% среди мужчин в возрасте 35-69 лет и 17% - старше 70 лет, а среди женщин - 4-5%. Это страшные цифры!

В структуре общей смертности в Кыргызстане от основных неинфекционных заболеваний, связанных с употреблением табака, лидируют рак легких, сердечно-сосудистые заболевания и хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ).


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URL: https://www.vb.kg/411858
Теги:
акции, курение, студенты, табак, хронические болезни, милиция
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