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В Кыргызстане введен запрет на вывоз металлолома из республики

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане введен временный запрет на вывоз лома и отходов черных металлов из республики за пределы таможенной территории ЕАЭС. Об этом сообщается сегодня, 3 января, на официальном сайте кабинета министров.

Соответствующее решение подписал председатель кабинета министров Акылбек Жапаров.

Сообщается, что установлен временный запрет, сроком на шесть месяцев, на вывоз (экспорт) из Кыргызстана за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза лома и отходов черных металлов, слитков черных металлов для переплавки (шихтовые слитки).

Министерству экономики и коммерции КР необходимо уведомить Комитет по защитным мерам Всемирной торговой организации и Евразийскую экономическую комиссию о введении временного запрета на вывоз (экспорт) лома и отходов черных металлов из КР за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.

Министерству иностранных дел надлежит уведомить Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств о введении временного запрета.

Государственной таможенной службе при Министерстве финансов, Пограничной службе ГКНБ поручено принять необходимые меры, направленные на пресечение незаконного вывоза товаров, указанных в принятом решении.

Отмечается, что решение о введении временного запрета на вывоз лома и отходов черных металлов вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования документа.


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URL: https://www.vb.kg/411860
Теги:
ЕАЭС, кабмин
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