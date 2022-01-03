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На Иссык-Куле милиционеры поздравили подопечных детей

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- Наталья Крайнова
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На Иссык-Куле милиционеры поздравили с Новым годом подопечных детей. Сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

Для сотрудников Иссык-Кульской милиции стала доброй традицией поздравлять с Новым годом детей мигрантов, малышей воспитывающихся на руках многодетных матерей-одиночек, а также с органичными возможностями здоровья.

Милицейский Дед Мороз и Снегурочка, прибыли в гости не с пустыми руками - каждый из ребят получили огромные сладкие подарки, а взрослые продукты питания, которые были приготовлены силами сотрудников правопорядка области. Милиционеры надеются, что этот новый год малыши запомнят надолго.

А сотрудники отдельной роты ППСМ УВД Иссык-Кульской области, уже в течении двух лет шефствуют над семьей Аската Алымбаева, из села Михайловка Тюпского района. Отец один воспитывает несовершеннолетних детей на съемной квартире. Супруга, умерла при родах младшего сына в 2018 году. На собранные средства сотрудники приобрели подарки детям и продукты питания для встречи нового года в кругу семьи.

Милиционеры поселкового отделения милиции села Бостери Иссык-Кульского района, организовали новогоднее праздничное чаепитие для воспитанников коррекционного класса с органичными возможностями здоровья. Не остались в стороне их коллеги из поселкового отделения милиции села Тамга Жети-Огузского района, которые посетили и поздравили семью, где воспитывается девочка с ОВЗ.


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URL: https://www.vb.kg/411861
Теги:
Новый год, Иссык-Куль, милиция, УВД
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