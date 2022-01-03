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В Аламудунском районе задержали трех парней, напавших на таксиста

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- Наталья Крайнова
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В Аламудунском районе задержана группа лиц подозреваемых в разбойном нападении на таксиста. Сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Сообщается, что 31 декабря 2021 года примерно в 02:00 часов трое подозреваемых заведомо спланировав преступление, вызвали такси в Бишкеке, поехали в село Восток. Там, угрожая физической расправой, начали душить ремнем безопасности и избивать водителя, при этом угрожая ножом заставили написать расписку о том, что указанную автомашину он продал подозреваемым. После чего связав водителя завладели его сотовым телефоном и автомашиной скрылись в неизвестном направлении оставив потерпевшего в поле. Водитель А.К., 2003 года рождения с заявлением обратился в милицию.

Факт был зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков по признакам преступлений предусмотренных статьей 207 (Разбой) УК КР.

Первого января сотрудниками СКМ ГУВД Чуйской области и ОВД Аламудунского района по подозрению в совершении преступления были задержаны К.Э., Н.Н., 2002 года рождения и М.М., 2004 года рождения.

Задержанные были водворены в ИВС ГУВД Бишкека в последующем в отношении них была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий угнанная автомашина была обнаружена на территории Ыссык-Атинского района.

Выяснилось, что подозреваемые после совершения преступления пытались продать автомашину третьим лицам. Но благодаря слаженной работе сотрудников милиции злоумышленники были задержаны до реализации угнанной автомашины.

В настоящее время по материалам досудебного производства назначены все необходимые экспертизы.

Досудебное производство продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/411868
Теги:
ГУВД, разбой, такси
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