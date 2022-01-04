Израиль разрешит въезд переболевшим и привитым иностранцам с 9 января

Власти Израиля разрешили въезд вакцинированным и переболевшим коронавирусом иностранцам из стран с умеренным уровнем заболеваемости. Сообщает "АиФ" со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Уточняется, что речь идет о так называемых оранжевых странах.

В утвержденный кабмином Израиля список "красных" стран входит более 15 государств, в частности США, Турция, ФРГ, Бельгия, Венгрия, Италия, Канада, Марокко, Португалия и Швейцария.

РИА Новости со ссылкой на источник сообщает, что российский препарат "Спутник V" пока не входит в список разрешенных для въезда вакцин.

До посадки на самолет иностранные граждане должны заполнить онлайн-форму на сайте правительства, предъявить ПЦР или антиген - тест.

Напомним, из-за распространения омикрон-штамма Израиль закрыт для туристов с конца ноября, все граждане, возвращающиеся в Израиль из государств "красного" списка, включая привитых третьей дозой вакцины, должны быть изолированы в отелях для прохождения карантина.