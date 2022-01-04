Центерра представила СМИ свои требования по Кумтору

Канадская компания Centerra Gold Inc. сегодня, 3 января, распространила пресс-релиз о ходе переговоров с представителями Кыргызстана по разрешению споров, связанных с рудником Кумтор.

В релизе назван ряд условий, которые могут быть включены в предлагаемое соглашение. Приводим свободный перевод.

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