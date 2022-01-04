Талибы помешали Пакистану возвести аванпосты в регионе Нимроз

Талибан заявил о том, что была пресечена попытка пакистанских военных возвести заборы из колючей проволоки и аванпосты в регионе Нимроз в Афганистане.

Пакистанские военные, которые хотели построить свой форпост на территории Афганистана, были остановлены местными отделениями Талибана в западной афганской провинции Нимроз.

По сообщениям СМИ, пакистанские военные продвинулись на 15 километров вглубь территории Афганистана в районе Чахар Бурджак и хотели построить контрольно-пропускные пункты.

Пакистан пока никак не прокомментировал этот инцидент.

Это произошло через неделю после того, как глава провинциального отделения главного управления разведки (GDI) талибов разрушил колючую проволоку пакистанских военных в восточной провинции Нангархар и предупредил их о последствиях в случае строительства заграждений на афганской земле.

Две страны враждуют из-за почти 2400 километров линии Дюранда, которая всегда была предметом конфликта между двумя сторонами, особенно после того, как Пакистан начал возводить заборы на этой линии, сообщает Khaama Press.

На прошлой неделе произошло столкновение пакистанской армии и талибов вдоль линии Дюранда, что вызвало предположения о возможности обострения их отношений в ближайшем будущем.

Согласно кадрам, вооруженные столкновения впервые начались в провинции Кунар и с тех пор продолжаются. Примечательно, что Пакистан и Талибан десятилетиями не согласны с неприкосновенностью границы протяженностью 2 640 км и в прошлом неоднократно конфликтовали по этому поводу.

25 декабря Талибан предупредил Пакистан об аналогичном ответе после того, как исламабадские военные обстреляли из минометов Афганистан в районе Шилтан в Кунаре, сообщило местное афганское СМИ Tolo News. По меньшей мере один мирный житель был ранен, а нападение нанесло крупный финансовый ущерб афганской стороне.

Один из высших военных командиров Талибана заявил, что афганская сторона готова дать симметричный ответ, если нападения пакистанских военных не прекратятся. Также он предупредил Исламабад воздержаться от артиллерийского обстрела Кабула, сославшись на последствия.