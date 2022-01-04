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В Кыргызстане пройдет международная зимняя ярмарка Art-и-Cool-Karakol

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- Анастасия Карелина
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5, 6 и 7 января в Иссык-Кульском драматическом театре имени Касымалы Джантошева впервые пройдет международная зимняя ярмарка Art-и-Cool-Karakol.

Организуют событие мэрия Каракола, Destination Karakol при поддержке ПРООН.

Посетить ярмарку можно в течение трех дней с 12 до 21 часа. Гостей здесь ждет много интересного. На ярмарке можно будет приобрести изделия ручной работы, созданные отечественными мастерами, мед, экотовары.

В рамках ярмарки будут организованы различные мастер-классы для детей и взрослых. Пройдут концерты с играми и конкурсами для всех желающих. В фойе театра будет развернута фотовыставка "Каракол: зимний туризм. Путь от энтузиазма до экономического и культурного феномена", а также фотозона "Мой душевный Каракол".

Организаторы ожидают, что ярмарку посетят около пяти тысяч человек.

В 2022 году Каракол становится культурной столицей СНГ.


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URL: https://www.vb.kg/411880
Теги:
Иссык-Кульская область, Каракол, туризм, ярмарка
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