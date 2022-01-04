Погода
$ 84.77 - 84.94
€ 95.91 - 96.60

В США за сутки выявили более 1 миллиона случаев коронавируса

49  0
- Анастасия Карелина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

За прошедшие 24 часа в Соединенных Штатах выявили более 1 миллиона случаев коронавирусной инфекции. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на данные Университета Джонса Хопкинса.

Подсчеты были произведены на основы сведений федеральных и местных властей. Показатель стал максимальным с начала распространения COVID-19.

Всего же с начала пандемии в США было зарегистрировано 56 191 523 случая COVID-19. Скончались от последствий коронавируса 827 749 человек.

30 декабря Минздрав США сообщил, что в отделениях реанимации американских больниц заняты более 78 процентов коек, из них 22 процента приходится на пациентов с COVID-19.

Кроме того, самого высокого уровня за всю пандемию достигла детская госпитализация. В среднем в больницу поступали 378 детей с COVID-19 в сутки.

На 30 декабря стационарное лечение в Соединенных Штатах проходили 579 тысяч человек, из них 90,7 тысячи были госпитализированы с коронавирусной инфекцией.

Ранее, практикующий кардиолог, профессор геномики и директор Института трансляционных исследований Скриппса Эрик Тополь сообщил, что в США начинается "чудовищная" волна коронавируса. По его словам, противостоять новому штамму можно только при наличии крепкого иммунитета.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/411887
Теги:
США, эпидемия, COVID-19
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  