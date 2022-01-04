В США за сутки выявили более 1 миллиона случаев коронавируса

За прошедшие 24 часа в Соединенных Штатах выявили более 1 миллиона случаев коронавирусной инфекции. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на данные Университета Джонса Хопкинса.

Подсчеты были произведены на основы сведений федеральных и местных властей. Показатель стал максимальным с начала распространения COVID-19.

Всего же с начала пандемии в США было зарегистрировано 56 191 523 случая COVID-19. Скончались от последствий коронавируса 827 749 человек.

30 декабря Минздрав США сообщил, что в отделениях реанимации американских больниц заняты более 78 процентов коек, из них 22 процента приходится на пациентов с COVID-19.

Кроме того, самого высокого уровня за всю пандемию достигла детская госпитализация. В среднем в больницу поступали 378 детей с COVID-19 в сутки.

На 30 декабря стационарное лечение в Соединенных Штатах проходили 579 тысяч человек, из них 90,7 тысячи были госпитализированы с коронавирусной инфекцией.

Ранее, практикующий кардиолог, профессор геномики и директор Института трансляционных исследований Скриппса Эрик Тополь сообщил, что в США начинается "чудовищная" волна коронавируса. По его словам, противостоять новому штамму можно только при наличии крепкого иммунитета.