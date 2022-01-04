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Мэрия Бишкека приглашает партнеров для реализации проекта платных парковок

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- Анастасия Карелина
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Мэрия города Бишкек совместно с Центром ГЧП планирует запуск проекта по организации платных муниципальных парковок и стоянок на территории города Бишкек. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Проект предусматривает организацию платных парковок и стоянок от центральной зоны города (сильно загруженный участок) до окраин города (менее загруженные участки).

Основные задачи, которые должен решить проект:

− обустройство парковок (парковочных мест) техническими средствами организации дорожного движения и парковочной инфраструктурой на улично-дорожной сети, включая оборудование для взимания платы и учета времени стоянки транспортных средств;

− снижение количества нарушений правил дорожного движения в части остановки и стоянки транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования;

− повышение скорости движения городского общественного транспорта в зоне платной парковки;

− увеличение оборачиваемости парковочных мест;

− сокращение потока личного автотранспорта, въезжающего в пределы зоны платной парковки, и стимулирование использования альтернативных видов транспорта.

Ожидаемые результаты от проекта ГЧП:

− снижение затрат времени пассажиров в пути, сокращение курсирования автотранспорта в местах повышенного спроса на парковки;

− упорядочивание деятельности в сфере организации парковки;

− снижение числа паркующихся на длительное время в местах повышенного спроса на парковки;

− увеличение пропускной способности улично-дорожной сети;

− автоматическая фиксация нарушений правил дорожного движения (в части парковки и стоянки автомобиля);

− увеличение количества выявленных правонарушений в сфере дорожного движения;

− дополнительные поступления в местный бюджет;

− пополнение государственного бюджета за счет наложенных административных штрафов;

− повышение уровня комфорта городской среды.

Основные требования к потенциальным операторам будущих платных парковок:

1) Проект ГЧП должен показать свою эффективность путем снижения не менее чем на 30 процентов загруженности центральных улиц города от автомобильного трафика в будние дни;

2) Повышение не менее чем на 20 процентов пропускной способности улично-дорожной сети города в часы пик (с 8:00 до 12:00 и с 16:00 до 20:00);

3) Сокращение потока личного автомобильного транспорта, въезжающего на территорию города Бишкек, до 10 000 автомобилей в сутки;

4) Организация 10 000 и более парковочных мест на территории города;

5) Предусмотреть и обеспечить льготные условия парковки и стоянки для резидентов и жильцов близлежащих жилых домов, лиц с ограниченными возможностями, участникам Великой Отечественной войны, иных боевых конфликтов и пенсионеров.

Мэрия города Бишкек и Центр ГЧП готовы рассмотреть любые предложения и идеи потенциальных операторов или частных партнеров, которые помогут разрешить вышеуказанные проблемы и достичь планируемых целей, успешно внедрить проект на территории города Бишкек, учитывая, что он будет первым подобным проектом на территории республики.

Заявки и предложения принимаются до 30 января 2022 года по следующим адресам:

dei@meria.kg

pppgovkg@gmail.com

bishkek@meria.kg

pressa@meria.kg


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URL: https://www.vb.kg/411888
Теги:
ГЧП, мэрия, парковка, Бишкек
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