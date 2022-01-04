В Великобритании намерены отменить приговоры, вынесенные за однополые связи

Власти Великобритании решили отменить приговоры, которые были вынесены из-за гомосексуальной активности граждан в то время, когда подобные отношения были еще запрещены. Соответствующее заявление сделала министр внутренних дел Прити Патель. Об этом пишет Independent.

Патель обратила внимание на то, что теперь большинство обвиненных в однополых сексуальных отношениях смогут избавиться от соответствующей записи о судимости. Соответствующие поправки в закон о полиции, преступности, вынесении приговоров и судах расширят критерии помилования.

Теперь признанный виновным в преступлении, которое заключалось исключительно во вступлении в сексуальные отношения лиц одного пола по обоюдному согласию, сможет подать заявление о его исключении из истории судимостей. Если же человек скончался до вступления в силу изменений, он будет помилован посмертно.

"Я очень надеюсь, что расширение схемы помилования в какой-то мере поможет исправить ошибки прошлого и убедить членов сообщества ЛГБТ + в том, что Британия - одно из самых безопасных мест в мире, чтобы быть для них домом", - отметила Патель.