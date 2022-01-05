Церемонию вручения "Грэмми" могут перенести из-за коронавируса

Академия звукозаписи США может перенести 64-ю церемонию вручения музыкальной премии "Грэмми". Об этом пишет The Wall Street Journal.

Осведомленные источники сообщили изданию о том, что торжество, запланированное на 31 января, может быть перенесено на другое время из-за очередной вспышки COVID-19 в США.

В прошлом году "Грэмми" вручали 14 марта, хотя ранее называлась дата - 31 января. Тогда было также решено перенести шоу с арены Staples Center, ныне носящей название Crypto.com Arena, в Los Angeles Convention Center, который больше по площади.

Имена номинантов "Грэмми" 2022 года были объявлены еще 23 ноября. В наибольшем количестве номинаций фигурирует Джон Батист. Их у него 11. За ним следуют Doja Cat, H.E.R. и Джастин Бибер, получившие по восемь номинаций каждый.

В этом году впервые в истории вручения "Грэмми" было номинировано по десять исполнителей в каждой категории так называемой "Большой четверки" - альбом, пластинка и песня года, а также лучший новый исполнитель.