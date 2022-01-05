Суд отклонил иск "мальчика" со спорной обложки Nirvana

Американский суд отклонил иск мужчины, которого в младенчестве сфотографировали для обложки альбома Nevermind (1991) группы Nirvana. Об этом сообщает издание Spin.

В декабре 2021 года адвокаты Nirvana, попросили суд отклонить иск к коллективу, указав на то, что в деле по иску "ребенка", изображенного на обложке Спенсера Элдена истек срок давности. Они также называли претензии истца абсурдными. Накануне 30-летия легендарного релиза Спенсер Элден потребовал у студии Universal Music отредактировать фотографию, на которой видны его гениталии. Его адвокат Мэгги Мэби указывала на то, ее подзащитный был в 1991 году сфотографирован в бассейне полностью обнаженным, что является нарушением конфиденциальности и детской эксплуатацией.

Окружной суд в Центральной Калифорнии разрешил внести изменения в иск, отклонив его. Решение суда связано с тем, что ходатайство адвокатов группы должно было быть оспорено до 30 декабря. Новый иск можно успеть подать до 13 января. На него представителям Nirvana нужно будет отреагировать до 27 января.

Накануне 30-летия легендарного релиза Спенсер Элден потребовал у студии Universal Music отредактировать фотографию, на которой видны его гениталии. Его адвокат Мэгги Мэби указывала на то, ее подзащитный был в 1991 году сфотографирован в бассейне полностью обнаженным, что является нарушением конфиденциальности и детской эксплуатацией.