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Киану Ривз пожертвовал 70% гонорара за "Матрицу" на благотворительнось

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- Айжан Мамбеталиева
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Канадский актер Киану Ривз, исполнивший главную роль в фильме "Матрица: Воскрешение", пожертвовал большую часть своего гонорара за съемки в первой части франшизы на благотворительность. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В 1991 году младшей сестре актера - Ким - диагностировали лейкемию. Через восемь лет актер пожертвовал 70 процентов своего заработка от съемок первой "Матрицы" в фонд исследования этого заболевания. Кроме того, Ривз стал опекуном своей сестры. После 10 лет борьбы заболевание удалось довести до ремиссии.

Позже Ривз основал собственный благотворительный фонд для помощи больным раком.


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URL: https://www.vb.kg/411907
Теги:
благотворительность, кино, новости мира
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