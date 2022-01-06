Киану Ривз пожертвовал 70% гонорара за "Матрицу" на благотворительнось

Канадский актер Киану Ривз, исполнивший главную роль в фильме "Матрица: Воскрешение", пожертвовал большую часть своего гонорара за съемки в первой части франшизы на благотворительность. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В 1991 году младшей сестре актера - Ким - диагностировали лейкемию. Через восемь лет актер пожертвовал 70 процентов своего заработка от съемок первой "Матрицы" в фонд исследования этого заболевания. Кроме того, Ривз стал опекуном своей сестры. После 10 лет борьбы заболевание удалось довести до ремиссии.

Позже Ривз основал собственный благотворительный фонд для помощи больным раком.