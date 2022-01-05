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Врач-сомнолог посоветовала не спать больше 8 часов в сутки на каникулах

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- Айжан Мамбеталиева
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Врач-сомнолог, кандидат медицинских наук София Черкасова в интервью "Ридус" рассказала, как не сбить режим сна в новогодние праздники, и посоветовала не спать на каникулах больше восьми часов в сутки.

Сомнолог сообщила, что не рекомендуется отсыпаться до предела.

"График пусть сбивается, пусть человек ложится позже и позже встает в первые январские дни. Но чтобы длительность сна при этом оставалась средней одинаковой. Это семь-восемь часов для большинства людей", - сказала она.

Она также подчеркнула, что после пятого января необходимо исключить факторы, мешающий засыпанию. Например, важно помнить, что дневная дрема ухудшает качество ночного сна.

"Есть такое вещество как кофеин, которое нас бодрит. А когда у нас полно сладостей в январские праздники, то шоколад становится его богатейшим источником. Поэтому во второй половине дня стоит отказаться не только от чая, кофе и кока-колы, но и от шоколада из новогодних подарков", - подчеркнула эксперт.


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URL: https://www.vb.kg/411912
Теги:
врачи, новости мира
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