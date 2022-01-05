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Психолог Айгуль Ысыкеева: "Надо научиться себя прощать и поддерживать"

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- Айжан Мамбеталиева
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Новый 2022 год только начался. Как сделать его успешным и плодотворным, дать себе правильные установки на достижение целей, корреспонденту VB.KG рассказала психолог Айгуль Ысыкеева.

- С чего необходимо начать, чтобы правильно построить планы на нынешний год?

- Необходимо в первую очередь проанализировать: как я живу? Какие у меня есть ресурсы, что я умею? Чего я хочу?

В начале любого года хочется обернуться назад и посмотреть, что я успел сделать, что у меня получилось, а что нет? Иногда бывают моменты, из-за которых мы сожалеем или горюем: не получилось, не успел, не было ресурсов и сил.

Бывают и несбыточные желания, с которыми навсегда придется попрощаться. И только там, где получится попрощаться и смириться, не тратить свои силы и ресурсы на их претворение, могут вырасти новые желания и новые планы.

- Как правильно сделать установки для самого себя?

- Здесь нет универсального плана. Всё люди разные, возраст, пол, жизненные ситуации у всех разные, поэтому и установки у всех разные. Надо быть реалистом и учитывать: кто я есть? Осознать это и исходя из этого строить планы и устанавливать цели.

Установки не возникают на пустом месте, они всегда следствие каких-либо предшествующих событий. Например, важную роль играет среда воспитания. К примеру, один выпускник школы может стремиться поступить в лучший вуз мира, добиться больших высот в выбранной профессии, его в этом активно поддерживает семья. А другой желает получить минимальное образование, необходимое для работы и зарабатывать хотя бы на прожиточный минимум, так принято в той среде, где он вырос, где он не получает мотивацию и поддержку.

Если у человека была поддерживающая среда в детстве, то это умение он будет использовать и по отношению к себе и по отношению к окружающим тоже.

Поэтому очень важно, когда у маленького ребенка что-то не получается, чтобы родители не критиковали: неумеха, криворукий! Наоборот, нужно, чтобы поддерживали: ничего страшного, в другой раз получится. Этот опыт поможет ему научиться прощать себя за какие-то неудачи: не смог, не получилось сегодня, так сложились обстоятельства. Не будет себя сильно ругать за это, наоборот, будет поддерживать.

- Выходит, что важно уметь поддерживать себя?

- К сожалению, очень многие люди умеют делать это. Внутренний критик берет вверх: Ты такой ленивый, некрасивый, неумный, неудачник, у тебя всегда не получается. Стоит научиться замечать своего внутреннего критика, который говорит голосом когда- то строгих и не очень бережных родителей. Иногда, внутренний критик, толкает на необдуманные поступки, соглашаемся на то, что нам не по душе. К примеру, беремся за работу, которая нам не нравится, создаём семью с человеком, считая, что лучшего варианта мы не достойны. Иногда хотим быть очень аккуратными, никогда не опаздывать. За желание соответствовать чьим-то ожиданием, которые были в прошлом, в глубоком детстве или ожиданиям других людей, желания которых мы ставим выше своих, мы всегда дорого платим.

- Как же договориться с внутренним критиком?

- Можно составить список и разделить его на две категории: сколько раз и за что я себя за день поругал и сколько похвалил. Часто за день человек себя раз 100 поругает, а похвалить иной раз и забудет.

Очень важно поддерживать себя и находить за что хвалить. К примеру, приготовленный вкусный ужин, который всем понравился, разве не повод? Или сделать утром зарядку, выйти на прогулку, внести вклад в свое здоровье. Это ведь тоже повод для похвалы.

Нужно научиться соблюдать баланс аутентичности и адекватности. Мы живем в социуме и должны придерживаться определенных рамок. Но важно не быть слишком адекватными и потерять свою аутентичность, не выражая своих желаний и потребностей. И наоборот, нельзя быть слишком аутентичными и на каждом углу кричать о своих желаних или вести себя так, как диктует настроение, тем самым заставляя окружающих чувствовать себя некомфортно.

Надо уметь находить компромисс, чтобы делать так, как нравится самому и не пренебрегать мнением окружающих.

- В условиях продолжающейся пандемии, как не впасть в депрессию?

С начала пандемии жизнь изменилась кардинально. Когда все начало меняться, границы закрылись, начался карантин, многие пережили шок. Кто-то остался без работы, кто-то не смог полететь куда-то из-за закрытых границ. Все эти ситуации связаны с потерей возможностей. И эти потери, и новые реалии порой вызывают злость, гнев. Все это происходит из-за страха перед новыми условиями, к которым мы были не готовы.

Важно не пренебрегать этими чувствами, страха, злости, печали, а дать им место и возможность пережить. Поделиться с кем-нибудь, понимающим и поддерживающим вас человеком, выразить эти чувства словами, написать на бумаге.

Там, где мы пережили все негативные чувства вырастает новое, человек начинает думать, как жить дальше: если не могу ходить на работу, надо подумать, чем я смогу заниматься дальше.

Сильно активизировалась жизнь в интернете, люди пытались что-то изменить и сделать по-новому и это называется реорганизацией.

Наша жизнь уже не будет такой, как прежде. Теперь чтобы полететь куда-то необходимо будет сдавать ПЦР, делать вакцины. Думаю, всегда будут какие-то ограничения, будут появляться новые вирусы. Новые вызовы всегда будут, нужно научиться адаптироваться к ним и считаться с ними, научиться с ними жить, учиться управлять своим стрессом, наращивать ресурсы, учиться считаться со своими возможностями.

Самое главное, быть бережным к себе, ведь мы у себя одни, и жизнь одна.


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URL: https://www.vb.kg/411914
Теги:
психическое здоровье, психология
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