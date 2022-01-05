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Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 295,2 млн

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- Айжан Мамбеталиева
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Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро среды достигло 295 222 031, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса, сообщает "Интерфакс".

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 457 484 человека.

В число стран с более чем 20 миллионов случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где всего выявили 57 048 800 инфицированных COVID-19. Число летальных исходов составило 830 071.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 35 018 358, а число умерших от последствий заражения вирусом в стране составляет 482 551.

На третьем месте по количеству случаев COVID-19 находится Бразилия, где коронавирусом заразились 22 328 252 человека. Из них умерли 619 654.


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URL: https://www.vb.kg/411917
Теги:
COVID-19, COVID, новости мира
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