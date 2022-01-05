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"Клуб генералов" посетил МВД и ознакомился с работой ряда служб

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- Айжан Мамбеталиева
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Пресс-служба МВД сообщает, что сегодня, 5 января "Клуб генералов Кыргызстана" ознакомился с работой ряда служб МВД. Группа офицеров в отставке, ранее занимавших руководящие должности, посетила центральный аппарат МВД.

Ветераны органов внутренних дел - генералы Бексултан Ишимов, Курман Кубатбеков, Абдылда Суранчиев, Кемелбек Киязов, Алымбай Султанов, Абдукапар Мавлянов и председатель "Клуба генералов" Садырбек Дубанаев ознакомились с проводимой работой, направленной на обеспечение общественного порядка, повышение престижа службы, укрепления доверия граждан к милиции, а также повышение уровня правовой грамотности населения.

Гостям продемонстрировали материально-техническое оснащение пресс-студии и отдела по работе с социальными сетями пресс-службы МВД. Министр внутренних дел генерал-майор милиции Улан Ниязбеков отметил, что

правоохранительные органы обязаны с особым вниманием относиться к своим функциям, в том числе информационной, разъяснительной работе и в настоящее время проводится масштабная работа по повышению уровня материально-технической оснащенности для эффективного решения поставленных ответственных задач. В мегаполисе, где высокая концентрация населения, всегда предъявляются повышенные требования к деятельности

органов внутренних дел.

Кроме того, сконцентрированы усилия на укреплении региональных подразделений. Уделяется внимание мониторингу и анализу общественного мнения, исходя из которого принимаются соответствующие управленческие решения.

Улан Ниязбеков также рассказал о проводимых комплексных мерах по поддержанию правопорядка и ознакомил всех с работой и возможностями ситуационного центра МВД, осуществляемым наблюдением за оперативной обстановкой в соответствии с которой принимаются решения для урегулирования той или иной ситуации. Было отмечено, что сотрудники милиции ежедневно выполняют задачи по обеспечению общественной безопасности.

Ветераны милиции высоко оценили проводимую работу, направленную на борьбу с преступностью, обеспечение общественной безопасности и повышение уровня доверия населения к органам внутренних дел


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URL: https://www.vb.kg/411923
Теги:
МВД, Кыргызстан
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