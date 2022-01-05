В больницы Алматы, где проходят протесты, обратились 190 человек

В лечебные учреждения Алматы, где проходят протесты из-за повешения цен на газ, обратились 190 человек. Об этом сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Управления здравоохранения.

Как сообщили в ведомстве, по состоянию на 5 января в лечебные учреждения Алматы обратились 190 человек, из них через скорую помощь - 150 человек, самостоятельно - 40 человек. В больницы с различными травмами попали 40 человек. Семь находятся в отделении реанимации, четверо из них - полицейские. Среди всех пострадавших зарегистрированы 137 полицейских и 53 гражданских лица.