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В больницы Алматы, где проходят протесты, обратились 190 человек

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- Айжан Мамбеталиева
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В лечебные учреждения Алматы, где проходят протесты из-за повешения цен на газ, обратились 190 человек. Об этом сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Управления здравоохранения.

Как сообщили в ведомстве, по состоянию на 5 января в лечебные учреждения Алматы обратились 190 человек, из них через скорую помощь - 150 человек, самостоятельно - 40 человек. В больницы с различными травмами попали 40 человек. Семь находятся в отделении реанимации, четверо из них - полицейские. Среди всех пострадавших зарегистрированы 137 полицейских и 53 гражданских лица.


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URL: https://www.vb.kg/411930
Теги:
Казахстан, митинг, больница
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