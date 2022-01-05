В России выступают за принятие закона об адаптации мигрантов

В России необходимо принять закон об адаптации мигрантов. Так считает член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, член президиума Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям Александр Брод.

По его словам, соответствующий законопроект уже разработан. И предполагает установление организационных, правовых и экономических основ адаптации приезжих, определение понятийного аппарата, разделение полномочий Федерального агентства по делам национальностей и МВД. Однако документ все еще находится на стадии рассмотрения в заинтересованных структурах.

"Пандемия обострила миграционные проблемы повсюду. Сейчас ситуация постепенно нормализуется, хотя среди наших чиновников есть шарахание. Кто-то делает упор на криминализацию, связанную с мигрантами, хотя это не так драматично. Но растет мигрантофобия в интернет-пространстве, выступление некоторых политиков создают нервозную обстановку в обществе. И нужна четкая, грамотная политика миграционная политика, о чем недавно говорил и президент Владимир Путин", - отметил Брод на круглом столе, посвященном миграционной проблематике.

Правозащитник подчеркнул актуальность законопроекта, подготовленного МВД, который предусматривает цифровизацию миграционной сферы, снятие в ней бюрократических барьеров. "Но предстоят еще общественные слушания его. И мне непонятна задержка в рассмотрении депутатами другого законопроекта - об адаптации мигрантов. Он все еще находится под сукном. Мы его обсуждали на разных площадках и считаем, что он тоже очень важен. И придал бы властям разных уровней возможностей по решению вопросов в этой области, по снижению напряжения, зачастую возникающего в ней", - считает Александр Брод.

Он также высказался за необходимость надлежащей предотъездной подготовки мигрантов. "По словам замминистра строительства Александра Ломакина, только в строительной отрасли не хватает около трех миллионов работников. И мы должны четко представлять, в какую сферу, сколько, откуда нужно привлекать профессионально подготовленных мигрантов", - заявил Брод.

Кроме того, по его мнению, на территории посольств, отделений Россотрудничества, российских культурных центров в странах исхода мигрантов нужно знакомить их с российским законодательством, традициями, культурой россиян, помогать в изучении русского языка.