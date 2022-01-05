Министр Кудайберген Базарбаев проинспектировал Бакай-Атинский интернат

Министр труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики Кудайберген Базарбаев проинспектировал условия жизни подопечных Бакай-Атинского ССУ для пожилых и инвалидов, расположенном неподалеку от города Талас.

В доме-интернате, рассчитанном на 100 койко-мест в настоящее время проживает 70 подопечных (37 мужчин и 33 женщины), из которых 42 инвалида, 28 - пожилые граждане. В интернате работают 54 сотрудника. Социальное учреждение было основано в 1968 году как детский психоневрологический дом-интернат, но сейчас в нем размещены.

Министр осмотрел спальный корпус, медпункт, столовую, банно-прачечный комплекс, складские помещения, овощехранилище. Проверил температурный режим и новое меню, в которое теперь включено больше овощей и фруктов.

Напомним, что нормы расходов на питание были установлены в размере 100 сомов на человека в сутки в 2014 году и повышены указом президента Садыра Жапарова с 2022 года на 100 процентов.

Кудайберген Базарбаев побеседовал с подопечными и сотрудниками дома-интерната, в ходе беседы была озвучена потребность в кухонном оборудовании, мебели. Министр обещал оказать содействие в приобретении необходимого. При этом интернат обеспечен продуктами питания, твердым топливом, имеются в наличии теплые вещи для подопечных.