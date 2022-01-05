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Кыргызпатент и IPOS договорились о сотрудничестве

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- Айжан Мамбеталиева
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В онлайн-формате состоялась встреча директора Кыргызпатента Рахат Керимбаевой с исполнительным директором ведомства Сингапура по интеллектуальной собственности (IPOS) Рена Ли.

В ходе данной встречи стороны обсудили перспективные вопросы межведомственного взаимодействия. В частности, со стороны директора Кыргызпатента было предложено развивать сотрудничество в области вопросов продвижения интеллектуальной собственности (ИС), также использования результатов интеллектуальной деятельности с целью коммерциализации.

Стороны поделились последними достижениями в развитии системы ИС и создания условий для развития экосистемы инноваций. Рена Ли вкратце рассказала о стратегии 2020-2030 Сингапура по интеллектуальной собственности.

Потенциальными направлениями сотрудничества стороны обозначили взаимодействие Академии ИС Сингапура с кыргызской стороной. Также стороны согласились изучить вопрос более глубокого сотрудничества по результатам исследования деятельности ведомств для определения предмета сотрудничества.

Директор Кыргызпатента пригласила коллег из IPOS посетить Кыргызстан с целью обмена опытом и расширения двустороннего сотрудничества. В свою очередь Рена Ли выразила заинтересованность в визите в Кыргызстан, так как осведомлена о Кыргызстане, просмотрев документальный фильм из географических каналов, и также пригласила директора Кыргызпатента в Сингапур.


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URL: https://www.vb.kg/411944
Теги:
Сингапур, сотрудничество, Кыргызстан
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