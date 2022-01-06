Погода
$ 84.80 - 84.95
€ 95.60 - 96.55

Макрон заявил о желании баллотироваться на второй президентский срок

109  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил желание снова участвовать в выборах президента страны, которые состоятся в апреле этого года. Об этом сообщает издание "Известия" со ссылкой на Le Parisien.

"По словам Макрона, на данный момент ситуация с пандемией коронавируса является приоритетным вопросом для него как президента Франции, поэтому официально свою кандидатуру на второй срок он еще не выдвинул.

"Нет никакого ложного ожидания. Я хочу. Как только будут санитарные условия, которые это позволят, я проясню этот вопрос для себя лично по отношению к политическому уравнению и сообщу", - отметил он.

Кроме того, он подчеркнул, что для нации Франции "очень хорошо, что есть женщины-кандидаты" на пост нового главы государства, поскольку такая ситуация обеспечивает равноправие женщин и мужчин"- пишет издание.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/411955
Теги:
выборы, президент, Франция
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  