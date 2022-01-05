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Казахский народ не успокоится пока Назарбаев окончательно не уйдет

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- Анвар Ажиев
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем обращении к нации заявил, что вступает в должность председателя Совета безопасности и в ситуации с протестами намерен действовать жестко. Очевидно, что ничего другого ему не остается, поскольку накал страстей в соседней республике пока, судя по новостным сообщениям, только повышается.

Правда, в каком-то смысле такое положение дел Токаеву даже на руку. На фоне бунтов он может решить свои проблемы, как лидера страны, который за два с лишним года в кресле президента так и не смог обрести всю полноту власти и вынужден был править по указке Елбасы.

Сегодня стало совершенно ясно, что предложенная Нурсултаном Назарбаевым модель транзита власти полностью провалилась. В центральноазиатских государствах такое не срабатывает – лидер должен быть только один. События, которые сейчас происходят в РК, полностью это подтверждают.

Покончить с двоевластием, по-хорошему, нужно было бы сразу после избрания Касыма-Жомарта Токаева. Причем, нужно было решать все кардинально – избавляться и от Елбасы, и от его семейки в политике и от преданной чиновничьей прослойки, которая до сих пор обслуживает интересы Назарбаева.

В Узбекистане у Шавката Мирзиёева была похожая ситуация. Разница была только в том, что глава каримовской мафии лежал в гробу. В этом смысле было проще, однако и в РУз народ ждал, что новый лидер страны уничтожит каримовщину подчистую.

Мирзиёев списал грехи Ислама Каримова на его дочь Гульнару, которая осталась в тюрьме, и на ближайшее окружение своего предшественника. Это во многом было шоу, но оно сработало. Народ удовлетворился тем, что с каримовскими кадрами покончено. У казахов же такого не было.

Сейчас Касыму-Жомарту Токаеву, чтобы разобраться с протестами нужно выдать народу истинного виновника всех бед, а именно Нурсултана Назарбаева и его олигархов, которые десятки лет бесстыдно выжимали из Казахстана все, что можно.

Нужно понимать, что протестное движение в Мангистауской области Казахстана, в Жанаозене, где начались нынешние митинги, это не случайность. Народное недовольство там зрело перманентно, в том числе потому, что нефтегазовая отрасль, которую обслуживает местное население, принадлежит на две трети иностранцам - в свое время Назарбаев отдал ценные месторождения на откуп зарубежным инвесторам.

Жанаозен стал особенно огнеопасным для казахских властей еще в 2011 году, когда массовая забастовка нефтяников вылилась в крупные беспорядки. Тогда погибло в общей сложности 16 человек, сотни были ранены и арестованы.

И тогда, и сейчас проблема в том, что зарубежным капиталистам, а также членам семьи и друзьям Нурсултана Назарбаева, владеющим недрами РК, "до лампочки" нужды народа – им нужен только профицит. Они "выкачивали" и "выкачивают" подземные богатства Казахстана, не задумываясь о том, что принадлежащие им предприятия являются градообразующими. При Союзе в инфраструктуру городов вокруг таких производств интенсивно вкладывались, благосостояние их жителей было гарантировано высокими зарплатами и специальным обеспечением.

Олигархи Казахстана, как и других бывших советских республик, вместе со своими иностранными партнерами, годами просто разграбляли свою страну. Никто за все времена не обдирал казахский народ так жестоко и откровенно. И если сейчас Касым-Жомарт Токаев не разберется с ними, а также с породившим их Елбасы, то народ будет возмущен и протесты, скорее всего, продолжатся.

Кыргызстанцам, прошедшим через три революции, это известно, очень хорошо: в свое время акции протеста могли тянуться бесконечно, если бы Аскара Акаева и Курманбека Бакиева не вывезли из Кыргызстана. Кстати, в обоих случаях этому способствовал Нурсултан Абишевич.

Сейчас Токаев уже отстранил Назарбаева с поста главы Совета безопасности РК и возложил обязанности председателя Совбеза на себя - это стратегически верный шаг. И если дальше он сможет действовать также выверенно точно, то ему удастся урегулировать ситуацию.

Правда, это будет непросто. В РК центры революционных событий разбросаны по всей большой территории страны, что заметно усложняет задачу как для переговорщиков, так и для силовиков. Еще одна трудность: в протестах участвует, в основном, озлобленная молодежь. Они бьют всех подряд, включая медиков, жгут машины, громят и грабят торговые точки. Договориться с такими протестующими задача не из легких.

Впрочем, ситуация не безнадежная. Опыт Кыргызстана подсказывает, что перевести события в мирное русло можно фактически из любой точки эскалации напряжения. Главное, действовать правильно. В случае с Казахстаном, это значит, что нужно окончательно прощаться с Назарбаевым и назарбаевщиной.


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URL: https://www.vb.kg/411957
Теги:
Казахстан, президент, Касым-Жомарт Токаев, Нурсултан Назарбаев
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