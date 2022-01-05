Евросоюз призвал все стороны в Казахстане избегать эскалации и насилия

ЕС призывает все стороны в Казахстане избегать эскалации и насилия, говорится в распространенном заявлении представителя внешнеполитической службы союза. Сообщает РИА Новости.

"Призываем все заинтересованные стороны проявить ответственность, воздержаться от действий, которые могут привести к эскалации насилия", - сказано в документе.

Кроме того, ЕС призывает уважать право на мирный протест в Казахстане, но демонстранты не должны прибегать к насилию, говорится в распространенном заявлении представителя внешнеполитической службы союза.