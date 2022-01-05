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Евросоюз призвал все стороны в Казахстане избегать эскалации и насилия

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- Айжан Мамбеталиева
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ЕС призывает все стороны в Казахстане избегать эскалации и насилия, говорится в распространенном заявлении представителя внешнеполитической службы союза. Сообщает РИА Новости.

"Призываем все заинтересованные стороны проявить ответственность, воздержаться от действий, которые могут привести к эскалации насилия", - сказано в документе.

Кроме того, ЕС призывает уважать право на мирный протест в Казахстане, но демонстранты не должны прибегать к насилию, говорится в распространенном заявлении представителя внешнеполитической службы союза.


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URL: https://www.vb.kg/411959
Теги:
Казахстан, Европейский союз
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