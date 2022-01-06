Кыргызстан отменил ПЦР-тесты для пересекающих кыргызско-казахскую границу

В связи с обострением ситуации в Республике Казахстан принято решение об отмене требования обязательного предъявления ПЦР тестов для всех пересекающих кыргызско-казахскую границу граждан КР и иностранцев. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

По ее данным, в связи с последними событиями в Республике Казахстан министерство иностранных дел Кыргызской Республики призывает соотечественников, находящихся на территории Казахстана, соблюдать законодательство и правила пребывания страны проживания, не поддаваться провокациям, не принимать участие в конфликтных ситуациях, избегать места массового скопления людей и оставаться в местах своего проживания. Министерство иностранных дел совместно с посольством Кыргызской Республики в г.Нур-Султан и генеральным консульством в г.Алматы на постоянной основе отслеживают ситуацию и находятся на связи с диаспоральными организациями.

Посольство КР в РК находится на связи с гражданами Кыргызстана в Нур-Султане, Актобе, Атырау, Актау, Кустанае, Кокчетаве, Петропавловске, Павлодаре, Караганде.

Также Генеральное консульство КР в Алматы призывает соотечественников, находящихся на территории города Алматы и других городах, при острой необходимости обращаться в Генеральное консульство Кыргызской Республики в г.Алматы по нижеследующим номерам:

+7 777 8150072 Кайрат Жакыпов

+7 777 0371448 Гульзат Абдурасулова

+7 777 0275596 Жаркынай Сансызбаева

+7 775 4634295 Медер Сапаралиев.

Также кыргызско-казахстанские контрольно-пропускные пункты работают в штатном режиме. В случае необходимости граждане Кыргызской Республики, желающие вернуться на Родину, могут беспрепятственно пересечь казахстанско-кыргызскую государственную границу.

В настоящее время в рамках оказания консульско-правовой помощи гражданам, Министерство занимается эвакуацией граждан Кыргызстана через контрольно-пропускные пункты государственной границы.

В Департаменте консульской службы МИД КР, Посольстве КР в РК, Генеральном консульстве КР в г.Алматы работает горячая линия, по которой граждане Кыргызстана, пребывающие на территории Казахстана, могут обратиться по всем вопросам консульско-правового характера.

ДКС МИД КР:

+996 551 312 000 - номер горячей линии

+996 555 007 626

+996 708 52 21 37

+996 707 989-895

+996 709 983 465;

Посольство КР в Нур-Султане

+7 (776) 124-88-33

+7 777 4733009

Генеральное консульство КР в Алматы

+7 (777) 037-14-48

+7 (777) 815-00-72