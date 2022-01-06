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Индия приглашает кыргызстанцев на курсы по традиционной медицине

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- Светлана Лаптева
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В Нью-Дели состоялась встреча Посла КР в Индии Асеина Исаева с новоназначенным Генеральным директором Индийского совета по культурным связям (ICCR) Кумаром Тухином.

На встрече Стороны обсудили вопросы совместного проведения культурных мероприятий в течение текущего года в рамках Перекрестного года культуры и дружбы между КР и Индией, а также посвященных 30-летию установления дипломатических отношений между двумя странами.

В частности, кыргызской стороной было предложено организовать концертную программу одного из творческих коллективов из Кыргызстана по регионам Индии, а также:

- Обмен творческими коллективами;

- Совместная художественная выставка;

- дни кыргызского кино в Индии и дни индийского кино в Кыргызской Республике;

- производство тематических телепрограмм о дружбе и взаимном культурном обмене между Кыргызской Республикой и Индией;

- Выставка ремесел и изделий народных промыслов Кыргызстана в Индии.

Кроме того, Стороны договорились рассмотреть возможность подписания Соглашения, предусматривающего ежегодный обмен студентами (10-дневные программы) и профессорско-преподавательским составом двух стран для проведения лекций на базе факультетов международных отношений университетов.

Послом Исаевым особо отмечено полноценное использование кыргызскими студентами, в особенности из регионов КР, выделяемых квот Индийским советом для обучения в ВУЗах Индии по различным направлениям в бакалавриате, магистратуре и докторантуре.

Гендиректор Совета, со своей стороны, призвал кыргызских студентов к подаче анкет по квотам, выделяемым также по стипендиальной программе Аюрведы, которая предоставляет возможность желающим пройти курсы по традиционной индийской медицине Аюрведа, натуропатия, йога и т.д.

По итогам встречи Стороны выразили взаимное стремление и далее развивать и поддерживать контакты в сфере культурного сотрудничества в рамках ICCR.


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URL: https://www.vb.kg/411973
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