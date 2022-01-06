Контакты для граждан КР, чьи родственники нуждаются в эвакуации из РК

В сетях появилась информация от добровольцев, которые просят откликнуться родственников кыргызстанцев, если они хотят эвакуировать своих родных из Казахстана.

Так Айнагуль Абдрахманова на своей странице в соцсети делится информацией о контактах, по которым можно сообщить данные.

"Информация для тех, чьи родственники застряли в Алмате. Наше посольство эвакуировало тех, кто был в самолете и их везут на автобусе. Я могу только про этих граждан сказать, так как уточняла про свою подругу, которая "застряла" в самолете. Уже скоро, дай бог, будут в Кордае. Они знают всех поименно. Если вы хотите, чтобы вас или родственников эвакуировали в Биш, то звоните 0551312000. Если вы в Алмате, то звоните

+7 777 8150072 Кайрат Жакыпов

+7 777 0371448 Гульзат Абдурасулова

+7 777 0275596 Жаркынай Сансызбаева

+7 775 4634295 Медер Сапаралиев", - написала онаю