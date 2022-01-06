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Журналисты казахской службы радио "Азаттык" попали в Алматы под обстрел

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- Назгуль Абдыразакова
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Корреспонденты казахской службы радио "Азаттык" попали в Алматы под обстрел. Об этом "Настоящему Времени" рассказал директор службы Торокул Дооров.

Нападение на сотрудников редакции произошло днем 5 января на центральной площади в Алматы, когда митингующие брали штурмом здание акимата.

Неизвестные открыли огонь по демонстрантам и журналистам, находящимся на площади. По словам Доорова, неизвестно, это были силовики или провокаторы, поскольку выстрел был произведен из машины без номеров.

Как утверждают попавшие под обстрел журналисты, стрелявшие целились именно в них, поскольку этот же автомобиль ранее их преследовал. Корреспонденту и оператору едва удалось выбраться с центральной площади, подчеркивает Дооров.

Он также рассказал, что работа казахского бюро в стране полностью парализована, поскольку интернет блокируется, а телефонная связь работает с серьезными перебоями.

Источник радио "Азаттык"


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URL: https://www.vb.kg/411977
Теги:
Казахстан, журналисты
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