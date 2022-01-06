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В Кыргызстане ожидается снижение цен на автомобильный газ

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- Назгуль Абдыразакова
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В ближайшее время в Кыргызстане ожидается снижение сжиженного углеводородного газа (СУГ) на 2-3 сома за литр. Об этом сообщает пресс-служба госантимонопольного агентства КР.

По ее данным, изменение цен на сжиженный газ в республике связано с изменением оптовых цен на СУГ в этих странах. С учетом доставки СУГ из стран – производителей (транспортные и накладные расходы, налоги и др.) по данным мониторинга цен, проводимого Госагентством, цены на СУГ в г.Бишкек, где осуществляется основная реализация СУГ, в настоящее время составляют 36-37 сом/л. За 2020 год объемы импорта составили 45,0 тыс. тон, за прошедший год – свыше 70,0 тыс. тон, -говорится в сообщении агентства.


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URL: https://www.vb.kg/411983
Теги:
газ, цены, Кыргызстан, автомобили, Госантимонополия
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