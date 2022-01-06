Погода
$ 84.80 - 84.95
€ 95.60 - 96.55

Пользователи соцсетей удивились шахтерской пенсии Эдиты Пьехи

150  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

"Народная артистка СССР Эдита Пьеха раскрыла размер своей пенсии. Как выяснилось, у неё их целых две - артистическая и шахтёрская. Последнюю она получила благодаря экс-губернатору Кемеровской области Аману Тулееву. Об этом сообщает издание "Царьград".

"В свое время Аман Тулеев присвоил мне титул "Почётный шахтёр". Получаю около 45 тысяч рублей, - призналась Пьеха в интервью порталу teleprogramma.pro.

Таким образом, певица имеет одну из самых высоких пенсий среди артистов. Для сравнения, певец Лев Лещенко получает пенсию в 30 тысяч рублей, юморист Евгений Петросян - 20 с лишним тысяч, телеведущая Регина Дубовицкая - 16 тысяч, а певец Юрий Лоза и вовсе 12 тысяч рублей.

Напомним, что в связи с пенсионной реформой в России тема пенсий стала весьма болезненной для большинства российских граждан. На этом фоне представители российского шоу-бизнеса рассказали, сколько они получают в качестве пенсии", - говорится в сообщении издания.

Пользователи соцсетей неоднозначно среагировали на шахтерскую пенсию артистки, кто-то радовался за Пьеху, некоторые написали, что она недостойна этой выплаты, так как ни дня не трудилась на черной работе.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/411985
Теги:
пенсии, Россия, социальные сети
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  