Пользователи соцсетей удивились шахтерской пенсии Эдиты Пьехи

"Народная артистка СССР Эдита Пьеха раскрыла размер своей пенсии. Как выяснилось, у неё их целых две - артистическая и шахтёрская. Последнюю она получила благодаря экс-губернатору Кемеровской области Аману Тулееву. Об этом сообщает издание "Царьград".

"В свое время Аман Тулеев присвоил мне титул "Почётный шахтёр". Получаю около 45 тысяч рублей, - призналась Пьеха в интервью порталу teleprogramma.pro.

Таким образом, певица имеет одну из самых высоких пенсий среди артистов. Для сравнения, певец Лев Лещенко получает пенсию в 30 тысяч рублей, юморист Евгений Петросян - 20 с лишним тысяч, телеведущая Регина Дубовицкая - 16 тысяч, а певец Юрий Лоза и вовсе 12 тысяч рублей.

Напомним, что в связи с пенсионной реформой в России тема пенсий стала весьма болезненной для большинства российских граждан. На этом фоне представители российского шоу-бизнеса рассказали, сколько они получают в качестве пенсии", - говорится в сообщении издания.

Пользователи соцсетей неоднозначно среагировали на шахтерскую пенсию артистки, кто-то радовался за Пьеху, некоторые написали, что она недостойна этой выплаты, так как ни дня не трудилась на черной работе.