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Погромщики отрезали голову казахстанскому силовику

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- Назгуль Абдыразакова
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В ходе столкновений в Алма-Ате погибли 12 сотрудников правоохранительных органов, ещё 353 получили ранения. Один из убитых силовиков найден с отрезанной головой. Об этом сообщает издание Царьград.

По его данным более 10 погибших правоохранителей и ещё три с половиной сотни раненых - таков кровавый итог беспорядков в Алма-Ате. Сейчас в городе проводится антитеррористическая операция.

"Беспорядки в одном из крупнейших городов Казахстана вспыхнули ещё 4 января и достигли своего пика на следующий день. Бунтовщики громили и грабили магазины, а также захватывали и поджигали здания госучреждений.

12 сотрудников правоохранительных органов погибли в ходе столкновений в Алматы, ещё 353 получили ранения, - сообщает печальные цифры "Sputnik Казахстан".При этом один из убитых правоохранителей был обнаружен с отсечённой головой. Такой информацией поделились источники в комендатуре" - говорится в сообщении издания.


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URL: https://www.vb.kg/411990
Теги:
Казахстан, массовые беспорядки
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