Погромщики отрезали голову казахстанскому силовику

В ходе столкновений в Алма-Ате погибли 12 сотрудников правоохранительных органов, ещё 353 получили ранения. Один из убитых силовиков найден с отрезанной головой. Об этом сообщает издание Царьград.

По его данным более 10 погибших правоохранителей и ещё три с половиной сотни раненых - таков кровавый итог беспорядков в Алма-Ате. Сейчас в городе проводится антитеррористическая операция.

"Беспорядки в одном из крупнейших городов Казахстана вспыхнули ещё 4 января и достигли своего пика на следующий день. Бунтовщики громили и грабили магазины, а также захватывали и поджигали здания госучреждений.

12 сотрудников правоохранительных органов погибли в ходе столкновений в Алматы, ещё 353 получили ранения, - сообщает печальные цифры "Sputnik Казахстан".При этом один из убитых правоохранителей был обнаружен с отсечённой головой. Такой информацией поделились источники в комендатуре" - говорится в сообщении издания.