Депутат Госдумы предложил воссоединить Казахстан с Россией

Депутат Госдумы РФ из Дагестана Бийсултан Хамзаев ("Единая Россия") заявил в Instagram 5 января, что поддерживает проведение референдума в Казахстане "о воссоединении" с Россией. Об этом сообщает издание Гордон.

"В сети идет обсуждение возможного воссоединения Казахстана с Россией. Лично моя позиция, как гражданина Российской Федерации, вне зависимости от политики и должностей. Поддерживаю проведение референдума в Казахстане о воссоединении Казахстана с исторической родиной – Россией. Замечу, что сам президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев все свои заявления делает на русском языке", – написал депутат.