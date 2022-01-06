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Депутат Госдумы предложил воссоединить Казахстан с Россией

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- Назгуль Абдыразакова
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Депутат Госдумы РФ из Дагестана Бийсултан Хамзаев ("Единая Россия") заявил в Instagram 5 января, что поддерживает проведение референдума в Казахстане "о воссоединении" с Россией. Об этом сообщает издание Гордон.

"В сети идет обсуждение возможного воссоединения Казахстана с Россией. Лично моя позиция, как гражданина Российской Федерации, вне зависимости от политики и должностей. Поддерживаю проведение референдума в Казахстане о воссоединении Казахстана с исторической родиной – Россией. Замечу, что сам президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев все свои заявления делает на русском языке", – написал депутат.


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URL: https://www.vb.kg/411991
Теги:
Россия, Депутат
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