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Садыр Жапаров: Прошу воздержаться от дешевого пиара на трагических событиях

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- Назгуль Абдыразакова
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Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сделал заявление по поводу отправки военнослужащих Кыргызстана в Казахстан. Об этом он заявил на своей странице в фейсбуке. Ниже приводим текст обращения.

"Уважаемые кыргызстанцы!

Уважаемые депутаты!

У всех разные взгляды на ситуацию в соседнем братском Казахстане, и некоторые популисты, около 20-30 наших граждан, преследуя личные цели, пришли к Белому дому, чтобы сделать пиар на этой трагедии.

Прошу воздержаться от дешевого пиара на трагических событиях. Как будто только вы патриотичны и умны, а мы пришли с улицы. Мы также придерживаемся принципа: "Семь раз отмерь – один раз отрежь". Мы не посылаем наших военнослужащих стрелять в митингующих братьев-казахов. Мы уверены, что наши солдаты, которые не стреляли в свой народ, не будут стрелять и по нашим братьям-казахам. Напротив, мы посылаем их помогать укреплению стабильности.

Какая эта помощь?

В данное время Казахстану не хватает сил безопасности для защиты многих стратегических государственных объектов. Они попросили нас о помощи. Мы должны помочь, потому что являемся постоянным членом ОДКБ.

Соглашение ранее было подписано и ратифицировано Жогорку Кенешем. Мы намерены оказать помощь, но сначала выясним: куда направят наших военнослужащих, какие учреждения они будут охранять и все остальные вопросы.

Некоторые депутаты уже высказались против под нажимом популистов.

Уважаемые депутаты, прошу вас не выступать против. Не волнуйтесь. Сейчас ситуация в Казахстане более стабилизировалась. Тем не менее, давайте сделаем все возможное, чтобы им помочь. Если у наших соседей будет мир, то и у нас будет мир"- говорится в публикации главы государства.


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URL: https://www.vb.kg/411992
Теги:
Казахстан, Жогорку Кенеш, Садыр Жапаров
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