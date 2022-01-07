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Ситуация с коронавирусом резко ухудшилась в Казахстане

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В Казахстане резко ухудшилась ситуация с коронавирусом. Нур-Султан попал в красную зону. Об этом в четверг, 6 января, сообщили в минздраве страны.

"В Казахстане в связи с циркуляцией "Омикрона", а также из-за значительных нарушений санэпидрежима отмечается резкое ухудшение эпидемиологической ситуации. Сегодня в красную зону перешел город Нур-Султан", - говорится в сообщении минздрава Казахстана, которое приводит в Telegram-канал "Хабар 24".

Штамм "Омикрон" в основном присутствует в городах Алта-Ата и Нур-Султан.

В Казахстане 2 января начались протесты. На митинги вышли недовольные ростом стоимости сжиженного газа жители городов. Топливо подорожало с 60 тенге (10 рублей) до 120 (20 рублей) за литр. Власти создали правительственную комиссию и пообещали снизить цены.

Особенно ситуация обострилась в Алма-Ате: митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии. Кроме того, алма-атинская резиденция президента Казахстана была захвачена.

Президент Казахстана Касым-Жормат Токаев заявил, что здания и объекты инфраструктуры, помещения, где находится оружие, захватывают именно группы террористов. Он отметил, что устроившие беспорядки бандиты прошли серьезную подготовку за рубежом.

Правительство Казахстана 5 января ушло в отставку.

В ночь на 6 января беспорядки в Алма-Ате не утихали. Так, радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки. Сообщалось о перестрелках между военными и протестующими в городе. Позже стало известно, что силовики освободили все государственные учреждения в Алма-Ате.

Также стало известно о погибших в Казахстане силовиках. Позднее сообщалось, что их число выросло до 18, двое из них были обезглавлены.

Жестокие действия нападавших, как убеждены в комендатуре города, свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований, атаковавших Алма-Ату.

По данным минздрава Казахстана, в результате беспорядков в стране пострадали свыше тысячи человек, из них почти 400 госпитализированы, 62 находятся в реанимации. При этом в ведомстве подчеркнули, что участники беспорядков нападают на врачей, более 10 медиков получили травмы.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, занимающий должность председателя Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), отметил, что в связи с обращением Токаева и ввиду угрозы национальной безопасности и суверенитету Казахстана, вызванной в том числе вмешательством извне, Совет коллективной безопасности организации принял решение направить коллективные миротворческие силы на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.

Источник: Известия


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URL: https://www.vb.kg/411997
Теги:
Казахстан, коронавирус
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