Золотой фонд казахского кино сгорел в результате беспорядков в Алматы

Фильмы золотого фонда казахского кино сгорели в результате событий в Алматы, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал "Атамекен бизнес".

Не уточняется, копии каких именно фильмов пострадали и где они хранились. В золотой фонд входили шедевры казахского кинематографа.

Киностудия "Казахфильм" была основана в 1934 году, находится в Алма-Ате. В советский период на студии были созданы известные фильмы, становившиеся лидерами всесоюзного проката. Среди них - "Конец атамана" (1972, режиссер Шакен Айманов, 30,6 млн зрителей), "Тайны мадам Вонг" (1986, режиссер Степан Пучинян, 30,1 млн зрителей), "Девушка-джигит" (1955, режиссер Павел Боголюбов, 27,8 млн зрителей), "Там, где цветут эдельвейсы" (1966, режиссер Ефим Арон и Шарип Бейсембаев, 25, 3 млн зрителей), "Транссибирский экспресс" (1978, режиссер Эльдор Уразбаев, 23,8 млн зрителей), "Игла" (1988, режиссер Рашид Нугманов, 15,5 млн зрителей).

Источник: Белта