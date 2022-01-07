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Северная Корея отказалась участвовать в зимних Олимпийских играх в Пекине

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Олимпийский комитет и министерство физической культуры и спорта КНДР в письме Олимпийскому комитету КНР и оргкомитету зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине уведомили, что Северная Корея не сможет участвовать в Олимпиаде, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Мы сообщили, что не сможем принять участие в Олимпийских играх из-за действий враждебных сил и всемирной пандемии", - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что в письме Пхеньян сообщил, что "полностью поддерживает китайских товарищей в их работе по проведению великолепного и замечательного Олимпийского фестиваля", а также выразил уверенность в успешном проведении Олимпиады, несмотря на "всевозможные препятствия и трудности, сплотившись вокруг Генерального секретаря Си Цзиньпина и Коммунистической партии Китая".

Источник: interfax.ru


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URL: https://www.vb.kg/412001
Теги:
Китай, Северная Корея, Олимпийские игры
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