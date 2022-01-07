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"Он же ментовская шестерка". Кыргызстанцев призвали не верить Арману Дикому

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Кыргызстанцев призвали не верить словам криминального авторитета Армана Джумагельдиева по прозвищу "Дикий", который ранее заявил, что в грабежах магазинов Алматы принимали участие и кыргызы. Об этом редакции vb.kg заявил один из гражданских активистов Казахстана, пожелавшего остаться неизвестным.

По его словам, разве можно верить человеку, который верой и правдой служил всегда семье Назарбаевых.

"Именно он в 2005 году вместе со своими людьми разогнал конференцию оппозиционного движения "За справедливый Казахстан!", которую организовали ряд оппозиционных политиков, и которые выступали против режима Назарбаева. И после этого он посмеет заявить, что не служит этому режиму. Да он же ментовская шестерка, извините за выражение. Как ему можно верить? Он и сейчас скорее всего занимается провокациями по заданию своих шефов", - сказал активист.

Отметим, ранее стало известно, что кримавторитет Арман Дикий был избит митингующими. После этого он заявил, что "протесты в стране не являются мирными, в насилии он видит провокации".

"Сколько казахов умирают из-за тех, кто носится за ДВК и Аблязовым?! Не можете даже свои требования выдвинуть. Перестаньте", - обратился он к жителям страны.


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URL: https://www.vb.kg/412020
Теги:
Казахстан, митинг, Кыргызстан, криминал
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