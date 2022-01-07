Токаев разрешил открывать огонь по протестующим без предупреждения

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что распорядился открывать огонь по террористам на поражение без предупреждения. О том, что он отдал соответствующий приказ, глава государства рассказал в ходе своего обращения к нации на фоне массовых беспорядков и действующего на территории всей страны режима ЧП. Его выступление транслировал телеканал "Хабар 24", сообщает РИА Новости.

"За рубежом высказывают призывы к сторонам провести переговоры для мирного решения проблем. Какая глупость! Какие могут быть переговоры с преступниками, с бандитами? Их нужно уничтожать. Это будет сделано в ближайшее время", - сказал Токаев.

Также глава государства подчеркнул, что в беспорядках в Казахстане участвуют иностранные террористы, которых подстрекают "так называемые свободные СМИ и забугорные деятели". По сведениям Токаева, нарушители правопорядка применяют оружие к мирным гражданам, а также продолжают наносить ущерб имуществу страны.

Ранее стало известно, что на всей территории Казахстана введен "критический красный" уровень террористической опасности. При нем спецслужбам разрешается производить личный досмотр и досмотр вещей, транспортных средств, временно ограничивать или запрещать движение транспорта, а также беспрепятственно проникать в жилые и иные помещения.

До этого президент Казахстана Токаев объявил о начале силовой спецоперации. "Террористы по-прежнему применяют оружие, наносят ущерб имуществу граждан. Поэтому контртеррористические акции следует продолжать до полной ликвидации боевиков", - заявил он.

Источник: lenta.ru