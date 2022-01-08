Трамп собирается запустить собственную соцсеть в феврале

Новое медиа-предприятие бывшего президента США Дональда Трампа планирует запустить свою социальную сеть Truth Social в формате приложения 21 февраля. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на список в App Storе.

Сообщается, что Truth Social, альтернатива Twitter от компании Trump Media & Technology Group (TMTG), уже доступна для предзаказа перед запуском в Президентский день – американский праздник, который отмечают в третий понедельник февраля. В этом году он выпадает на 21 февраля.

Сообщается что, как и в Twitter, приложение предлагает функции, позволяющие следить за другими людьми и актуальными темами. Его сообщение, эквивалентное "твиту", будет называться "truth" (с англ. – правда).

Запуск приложения состоится через 13 месяцев после того, как Facebook и Twitter компании Meta заблокировали Трампа за то, что тот якобы подбивал своих сторонников участвовать 6 января в штурме Капитолия.