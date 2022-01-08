Погода
$ 84.80 - 84.95
€ 96.05 - 96.45

Трамп собирается запустить собственную соцсеть в феврале

261  0
- Алина Мамаева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Новое медиа-предприятие бывшего президента США Дональда Трампа планирует запустить свою социальную сеть Truth Social в формате приложения 21 февраля. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на список в App Storе.

Сообщается, что Truth Social, альтернатива Twitter от компании Trump Media & Technology Group (TMTG), уже доступна для предзаказа перед запуском в Президентский день – американский праздник, который отмечают в третий понедельник февраля. В этом году он выпадает на 21 февраля.

Сообщается что, как и в Twitter, приложение предлагает функции, позволяющие следить за другими людьми и актуальными темами. Его сообщение, эквивалентное "твиту", будет называться "truth" (с англ. – правда).

Запуск приложения состоится через 13 месяцев после того, как Facebook и Twitter компании Meta заблокировали Трампа за то, что тот якобы подбивал своих сторонников участвовать 6 января в штурме Капитолия.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/412025
Теги:
социальные сети, США, Дональд Трамп, мировая пресса, мировые новости, новости мира, новости планеты
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  