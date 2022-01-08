Глава Нацбанка обсудил с банкирами устойчивость банковской системы

Вчера, 7 января, прошла встреча главы Национального банка Кыргызстана с руководителями коммерческих банков, ОЮЛ "Союз банков Кыргызстана", ЗАО "Межбанковский процессинговый центр" и Государственной службы финансовой разведки.

В ходе встречи обсуждалась текущая ситуация в банковской системе страны, а также вопросы по минимизации и предотвращению возможных рисков, связанных с текущей политической ситуацией в Казахстане, и мерах по сохранению устойчивости и надежности банковского сектора.

Участники встречи отметили, что банковская система республики стабильна и устойчива, соответственно, нет оснований для беспокойства клиентов, вкладчиков и других кредиторов банков.

"Руководством Национального банка было указано на необходимость обеспечения коммерческими банками своевременного проведения безналичных платежей и расчетов через системы дистанционного банковского обслуживания в режиме "24/7", бесперебойного функционирования периферийного оборудования: банкоматов и терминалов, а также обеспечения их безопасности", - сообщает пресс-служба регулятора.

На встрече также отмечено, что Национальный банк постоянно отслеживает и контролирует ситуацию и при необходимости примет меры для дальнейшего обеспечения стабильной и безопасной работы банковской и платежной систем страны.