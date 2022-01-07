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"Граждане Кыргызстана могут не опасаться дефицита продуктов питания и ГСМ"

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- Бакыт Басарбек
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В связи с закрытием отдельных КПП с казахской стороны граждане Кыргызстана могут не опасаться возможного дефицита или резкого удорожания продуктов питания и ГСМ. Об этом заявил пресс-секретарь президента КР Эрбол Султанбаев.

"Относительно опасений в свете закрытия отдельных КПП с казахстанской стороны отмечаем, что на сегодняшний день в Кыргызской Республике имеются достаточные запасы социально-значимых продуктов и горюче-смазочных материалов.

Призываем граждан не опасаться возможного дефицита или резкого удорожания указанных продуктов.

По линии дипломатических ведомств двух стран проводится работа с обеих сторон по скорейшему возобновлению функционирования отдельных пунктов пропуска на кыргызско-казахстанском участке государственной границы.

Полная стабилизация общественно-политической ситуации в Казахстане, будет основой для полноценной нормализации торгово-экономических связей", - сказал Султанбаев.


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URL: https://www.vb.kg/412028
Теги:
ГСМ, Казахстан, продовольствие, цены, Кыргызстан
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