В Казахстане начали расследование в отношении 180 продавцов сжиженного газа

Агентство по защите и развитию конкуренции (АЗРК) Казахстана начало расследование в отношении 180 розничных продавцов сжиженного нефтяного газа. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"По состоянию на 7 января АЗРК начало расследования в отношении предпринимателей, занимающихся розничной реализацией сжиженного нефтяного газа: 85 - в Мангистауской области, 14 - Карагандинской, 22 - Атырауской, 22 - Акмолинской, 12 - Кызылординской, 4 - в Нур-Султане, 5 - в Шымкенте, 4 - в Костанайской области, 4 - в Северо-Казахстанской, 5 - в Туркестанской, 2 - в Жамбылской и 1 - в Алматинской областях", - говорится в сообщении.

Как отметили в агентстве, во всех регионах антимонопольные расследования инициированы по признакам сговора в части установления и поддержания цен на сжиженный нефтяной газ.