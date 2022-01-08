Погода
$ 84.80 - 84.95
€ 96.05 - 96.45

В Казахстане начали расследование в отношении 180 продавцов сжиженного газа

120  0
- Алина Мамаева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Агентство по защите и развитию конкуренции (АЗРК) Казахстана начало расследование в отношении 180 розничных продавцов сжиженного нефтяного газа. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"По состоянию на 7 января АЗРК начало расследования в отношении предпринимателей, занимающихся розничной реализацией сжиженного нефтяного газа: 85 - в Мангистауской области, 14 - Карагандинской, 22 - Атырауской, 22 - Акмолинской, 12 - Кызылординской, 4 - в Нур-Султане, 5 - в Шымкенте, 4 - в Костанайской области, 4 - в Северо-Казахстанской, 5 - в Туркестанской, 2 - в Жамбылской и 1 - в Алматинской областях", - говорится в сообщении.

Как отметили в агентстве, во всех регионах антимонопольные расследования инициированы по признакам сговора в части установления и поддержания цен на сжиженный нефтяной газ.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/412035
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  