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Бизнес Казахстана оценил ущерб от беспорядков

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- Алина Мамаева
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Общая сумма ущерба от беспорядков в Казахстане составляет, по приблизительным подсчетам, 40 миллиардов тенге (около 91 миллиона долларов), в Алма-Аты - 39,5 миллиарда тенге (89,8 миллиона долларов). Об этом сообщила Национальная палата предпринимателей страны "Атамекен".

"Характер ущерба в основном заключается в порче фасадов и помещений, а также имеют место многочисленные факты краж дорогостоящей техники, оборудования, предметов интерьера, товарных запасов", - говорится в сообщении.

При этом оценить ущерб большинства арендаторов не представляется возможным, поскольку отсутствует доступ в данные объекты.

Всего в стране выявили около 300 пострадавших бизнесов, расположенных в 43 объектах (из них 12 - ТРЦ и торговые дома). В основном ущерб понесли предприятия, работающие в сферах торговли, общепита, транспорта, услуг и в финансовом секторе (банкоматы).

По данным оружейной ассоциации "Корамсак", в Алма-Ате разграблено шесть оружейных магазинов: "Корган-центр", "Арма-56", "Анна-16", "Анна", "Оружейник" и Pro-Hunt. В организации подчеркнули, что оценить весь нанесенный ущерб пока сложно из-за продолжающихся беспорядков.

Ранее 6 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил оценить ущерб от беспорядков, приступить к восстановлению административных зданий, социальных объектов, жилых домов и оказать господдержку пострадавшим субъектам малого и среднего бизнеса.


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URL: https://www.vb.kg/412036
Теги:
беспорядки, Казахстан, массовые беспорядки, Касым-Жомарт Токаев
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