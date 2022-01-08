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КР введет госрегулирование цен на товары в случае спекуляций

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- Алина Мамаева
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Вчера, 7 января, под председательством министра экономики и коммерции Данияра Амангельдиева в министерстве прошло рабочее совещание, с участием представителей бизнес-сообщества и государственных органов, по вопросу обеспечения потребности внутреннего рынка товарами.

В ходе совещания представителями бизнес-сообщества и государственных органов было отмечено наличие на складах запасов основных продовольственных товаров (мука, сахар, растительное масло и т. д.) и ГСМ, достаточного для обеспечения потребности внутреннего рынка более чем на два месяца. При этом на сегодня не наблюдается задержек с транзитными поставками по территории Казахстана товаров, завозимых из других стран, как автомобильным, так и железнодорожным транспортом.

Вместе с тем, в целях недопущения спекулятивного роста цен на товары первой необходимости министром отмечено о необходимости соблюдения социально-ориентированной ценовой политики со стороны бизнеса.

Также службе антимонопольного регулирования дано поручение - ежедневно отслеживать ситуацию на рынке. В случае аномального резкого роста цен Минэкономики будет инициировано введение государственного регулирования цен на социально значимые продукты питания.


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URL: https://www.vb.kg/412039
Теги:
Казахстан, продовольствие, безопасность, Кыргызстан, Министерство экономики и коммерции
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