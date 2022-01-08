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Мэрия Бишкека организовала ночлег для 32 казахстанцев, застрявших в КР

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- Бакыт Стамов
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Мэрия столицы в тесной и постоянной координации с посольством Казахстана в КР работает по организации встречи граждан Казахстана, вынужденно прибывающих в аэропорт "Манас". Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

Для транзитных пассажиров, следующих из третьих стран в Республику Казахстан через Бишкек, предоставлен транспорт с привлечением муниципального подвижного состава. Кроме того организовано горячее питание и возможность переночевать в гостиницах Бишкека до выезда в направлении государственной границы с Казахстаном.

За ночь и под утро 8 января сотрудники мэрии города Бишкек встретили в международном аэропорту "Манас" 32 граждан Республики Казахстан, которых разместили в гостинице "Достук".

Отметим что оплата за пребывание казахстанских гостей в отелях будет производиться из резервного фонда мэра и за счет спонсорских средств.

На данный момент мэрия Бишкека и посольство РК готовят к транспортировке пассажиров из гостиницы Достук до КПП Ак-Жол.

Также вчера мэром столицы Айбекоом Джунушалиевым был утверждён план мероприятий городского штаба по организации встречи граждан РК, согласно которому несколько служб и районные администрации мэрии Бишкека в сотрудничестве с посольством Казахстана в КР ведут скоординированную работу.

В настоящее время в аэропорту "Манас" находятся дежурные автобусы мэрии, и по согласованию с посольством Казахстана с соблюдением всех мер безопасности будет также осуществлена организованная встреча и перевозка казахских граждан до КПП Ак-Жол. При необходимости также будет предоставлена возможность размещения в гостинице Достук.

Дорогие горожане! Мэрия предлагает волонтерам совместно планировать свои действия, для этого можно приехать в мэрию или связаться с ее штабом по тел:+996 555 988 866 Исаков Миргазы Маратович, руководитель аппарата мэрии или по адресу: пр. Чуй 166


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URL: https://www.vb.kg/412040
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